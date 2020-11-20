شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: حظر تعريض الطفل لأي تعسف أو إجراء غير قانوني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها، الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعضاً من الحقوق المقررة للطفل؛ طبقاً لقانون حقوق الطفل «وديمة»، بالتزامن مع يومه العالمي. وأشارت النيابة العامة إلى أن الطفل، هو كل إنسان ولد حياً ولم يتم ال18 ميلادية من عمره، وطبقاً للمادة 13 مِن قانون «وديمة» يُحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

وأكدت أن الدولة تكفل حماية الطفل من جميع الصور الإباحية وفقاً للتشريعات السارية.

وتعزز تغريدات النيابة العامة، الثقافة القانونية، وتساهم في رفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين. (وام)

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