شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يهزم البطائح بـ «ريمونتادا» غريبة في دوري الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: نزار جعفر وعلي البيتي

حوّل فريق الإمارات تأخره صفر-2 إلى فوز مثير 3-2 عبر «ريمونتادا» غريبة خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب الإمارات في افتتاح مواجهات الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

بكر البطائح بالتسجيل عن طريق محترفه البرازيلي ويندرسون كوستا في الدقيقة 18، وأضاف الثاني عبر جاسم محمد في الدقيقة 52، قبل أن ينتفض «الصقور» ويسجل التعادل في دقيقة واحدة عن طريق الكولومبي تومي توبار (54) وخالد خميس(55)، ثم أضاف البرازيلي دييغو داسيلفا هدف الفوز الغالي في الدقيقة 83، ليعزز «الصقور» صدارته رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي البطائح بنقاطه الثلاث السابقة.

وعلى ملعب الحمرية كان التعادل 1-1 من نصيب أصحاب الأرض ودبا الفجيرة، سجل لدبا البرازيلي برونو إدواردو، وأدرك الفرنسي فانيفا أندريانسيما التعادل للحمرية.

وتعادل العروبة وضيفه العربي 1-1، وتقدم العربي بهدف فارس الجابري في الدقيقة 36، وأدرك النيجيري فيكتور نوانيري التعادل لأصحاب الأرض فى الدقيقة 86.

وتختتم الجولة الثانية السبت بمباراتين، تجمع التعاون مع مصفوت في الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة، ودبا الحصن مع الذيد في التوقيت نفسه.

ويسعى دبا الحصن إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، لكنه يدرك صعوبة المهمة، خاصة أن المباراة ديربي والمنافس لا خيار أمامه سوى الفوز للتعويض، بعد أن خسر أمام الإمارات في الجولة الأولى، وإن كان يفقد جهود لاعببن مهمين مثل البرازيلي إديلسون المصاب والقايدي.

وسيكون الذيد مطالباً بتحقيق فوزه الأول في الموسم، فهو لم ينتصر في تصفيات الكأس أو في بداية الدوري.

وفي المباراة الثانية سيعود المدرب طارق الحضيري إلى ملعب التعاون، وهو يطمح إلى هزيمة فريقه السابق وقيادة «القناصة» لأول فوز بالدوري بعد الخسارة من الحصن في الجولة الأولى.