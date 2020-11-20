شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الشتاء تنطلق إلكترونياً الأحد بمادة الرياضيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تنطلق الأحد، امتحانات «الشتاء»، نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 «إلكترونياً» لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، ومن المقرر الانتهاء من سباق الامتحانات يوم 26 الجاري.

بحسب إعلان وزارة التربية والتعليم الأخير، يؤدي طلبة الثاني عشر بمساراته الامتحانات في المدارس، بينما يؤديها طلبة الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر (عن بعد) في منازلهم، ويستثنى طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث من سباق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، إذ يستند تقييمهم إلى ما أحرزوه في الاختبار التكويني. في وقت أكدت إدارات مدرسية جاهزيتها لاستقبال طلبة الثاني عشر، بعد التأكد من توفير الخدمات اللوجستية الخاصة بالعملية الامتحانية، وجاهزيتها للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والضوابط المعتمدة لإدارة امتحانات الشتاء.

خريطة الامتحانات

ومن المقرر أن يستهل طلبة الثاني عشر بمسارية «العام والمتقدم»، سباق الامتحانات، الأحد بمادة الرياضيات، يليها مادتا اللغة العربية والعلوم الصحية على فترتين بالتوالي يوم 23، ثم الفيزياء يوم 24، فاللغة الإنجليزية يوم 25، يليها الكيمياء «المتقدم»، والكيمياء أو الأحياء «العام» يوم 26 الجاري، ثم التربية الإسلامية يوم 7 ديسمبر، ويختتمون السباق بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 9 من الشهر ذاته.

من المقرر أن يتم إجراء الامتحانات على منصة «Swift Assess»، على أن يلتزم الطلبة بفتح الكاميرا أثناء تأدية الامتحانات عن بعد «من المنزل»، والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بارتداء الزي المدرسي أثناء الامتحان «من المنزل».

توزيع الطلبة

تبدأ جميع الامتحانات، الساعة التاسعة صباحاً وتستمر لمدة ساعة في جميع المواد، عدا اللغة الإنجليزية تحدد لها ساعة ونصف الساعة، مع مراعاة أن الامتحان في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية يبدأ في 10:30 وينتهي في الساعة 11:30، وفق الأيام المحددة.

ويتم توزيع الطلبة على القاعات الدراسية «الصفوف» بحيث لا تزيد القاعة عن 50% من طاقتها الاستيعابية، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة «مع الشاحن».

ويتم تنبيه طلبة إمارة أبوظبي بضرورة عمل فحص «كوفيد 19»، أما طلبة بقية إمارات الدولة يشترط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة.

وشددت الوزارة على إدارات المدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، بضرورة تجهيز مختبرات الحاسوب كقاعات امتحانيه مجهزة، لطلبة الثاني عشر الذين لا يملكون أجهزة، وعلى الطالب الحضور للمدرسة قبل موعد الامتحان ب 15 دقيقة، وعند الحضور للمدرسة بالسيارة ضرورة الدخول منفرداً حفاظاً على سلامة الجميع.

نظام المراقبة

تدار عملية الامتحان وفق إجراءات وضوابط مشددة، من خلال نظام المراقبة الهجينة، الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى في الدولة مع تطبيق التعليم الهجين، حيث ركزت الوزارة في عملية المراقبة والمتابعة على العنصر البشري بجانب وسائل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، من خلال فرق من قطاع العمليات المدرسية، والرقابة المدرسية لمتابعة الامتحان عن بعد «من المنزل أو في المدرسة».

وأقرت الوزارة وضع ملاحظ على كل قاعة امتحانيه، على أن تعمل فرق المتابعة والمراقبة وفق مهام أساسية خلال فترة الامتحانات.

تطبيق الإجراءات

وتركز الوزارة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعمليات تعقيم المبنى باستمرار، وإدارة عملية الدخول والخروج إلى المنشأة التعليمية بطريقة تحافظ على التباعد الجسدي وتمنع الازدحام، والتأكد من شبكة الإنترنت في جميع الفصول الدراسية ووجود مسؤول الدعم التقني أثناء فترة الامتحان.

وشددت الوزارة على وجود فرق الرقابة للتأكد من وجود كشوف بأسماء الطلبة على لجان الامتحان، وحصر الغياب والحضور.

وشددت الوزارة على التزام المدارس بإغلاق المقاصف، طوال فترة الامتحانات.

امتحانات «النخبة»

يبدأ طلبة الثاني عشر مسار النخبة، الامتحانات بمادة الرياضيات يوم 22 نوفمبر، يليها مادة اللغة العربية يوم 23 منه، ثم الفيزياء يوم 24 من الشهر ذاته، فاللغة الإنجليزية يوم 25 منه، يليها الكيمياء «فترة أولى»، والأحياء «فترة ثانية» يوم 26 من الشهر نفسه، ثم التربية الإسلامية يوم 7 ديسمبر، ويختتمون بالدراسات الاجتماعية يوم 9 ديسمبر.

إجازة الشتاء

من المقرر أن تبدأ إجازة الشتاء للعام الدراسي الجاري 2020-2021، خلال الفترة من 13 حتى 31 ديسمبر 2020، لمدة 3 أسابيع للطلبة والهيئات، وفقاً لقرار المجلس الوزاري للتنمية بشأن التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في إطار تعزيز تكامل جهود منظومة التعليم في الدولة.