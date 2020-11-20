شكرا لقرائتكم خبر عن عودة اختيارية لطلبة 205 مدارس خاصة في الفصل الثاني بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أكد الدكتور طارق العامري، مدير إدارة التراخيص وامتثال التعليم في دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، أن عودة طلبة 205 مدارس خاصة بأبوظبي، في الفصل الدراسي الثاني (يناير/كانون الثاني المقبل)، اختيارية، موضحاً أن عودة الأبناء مع انطلاق العام الدراسي الحالي لمرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى حتى الصف الخامس إلى 205 مدارس خاصة على مستوى الامارة، جاء بعد التنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من جهوزية تلك المدارس لاستقبال طلابها؛ حيث تم إصدار شهادات عدم الممانعة لها، والسماح لطلبة المرحلة الثالثة (المناهج الأجنبية) الذين لديهم اختبارات دولية نهاية العام الدراسي، بالحضور إلى المدارس؛ لتلقي التعليم الواقعي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأضاف العامري: إن فرق التفتيش التي شكلتها الدائرة تفقدت المدارس الخاصة، واطلعت على الوضع الصحي، ومدى تهيئة وسلامة المباني الدراسية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة؛ تم اعتماد الموافقة على فتح أبوابها أمام جميع الطلبة المدارس الخاصة بمختلف المراحل الدراسية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في يناير/ كانون الثاني المقبل، مع وجود خيار متابعة التعليم عن بُعد.

وأشار إلى أن المدارس ستقوم بتنسيق عملية التعليم؛ من خلال الصفوف الواقعية والصفوف الافتراضية للطلبة الذين اختاروا التعليم عن بُعد.

وقال العامري: منحنا جميع المدارس الخاصة صلاحية عودة جميع طلابها كما منحنا أولياء الأمور فرصة لمدة أسبوعين؛ لاختيار نوعية تعليم الأبناء؛ حيث يحق لولي الأمر التراجع في قراره في حال اقتنع بعودة ابنه إلى المدرسة خلال أسبوعين من بدء دراسة الفصل الثاني، كما منحنا إدارات المدارس فترة لإعادة ترتيب أوضاعها؛ لاستقبال الطلبة الذين قد يتراجع أولياء أمورهم عن قراراتهم في تعليم أبنائهم عن بُعد، ونمنح فرصة كذلك للمدارس بترتيب أوضاعها.

وأضاف: إن المدارس تقوم حالياً بتقييم آراء أولياء الأمور واختيارهم لنوع التعليم الذي يفضلونه لأبنائهم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وبناء على نتائج الاستبانة التي تم توزيعها عليهم؛ سيتم تحديد عدد الطلبة الذين سيلتحقون بالصفوف الواقعية في الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن فتح خيار العودة إلى المدارس جاء بناء على ما لمسناه من حاجة بعض أولياء الأمور لعودة أبنائهم إلى المدارس خاصة مرحلة رياض الأطفال وطلبة الحلقة الأولى، التي واجه أولياء الأمور فيها، صعوبة عند تعليم أبنائهم عن بُعد، كون هذه المرحلة تحتاج إلى دعم أكاديمي من المعلمين، والتعلم الجماعي من الأقران حتى يتقبل الطفل التعليم بشكل سلس.

وأكد العامري، أن خيار التعليم الهجين سيظل مفتوحاً أمام أولياء الأمور، وقد حددنا هذا النوع من التعليم ضمن (6) نماذج رئيسية للتعليم عندما أطلقنا سياسة إعادة فتح المدارس الخاصة في بداية العام الدراسي الحالي، هي (نموذج التعليم بالنظام الكامل، والجزئي، التناوب بالأيام أو بالاسابيع والتعليم الهجين ونظام التعليم عن بُعد)، وستبقى تلك النماذج معنا حتى إشعار آخر، وللمدارس حرية الاختيار مابين تلك النماذج وإبلاغنا قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني المقبل حتى لا تتعثر الخطط التشغيلية من ترتيب للطاقم الإداري والتدريسي والمواصلات.

وأشار إلى أن نتائج التعليم عن بُعد في العام الماضي، بالنسبة لطلبة مدارس أبوظبي الخاصة كانت ممتازة بشهادة جهات دولية قامت بتقيم الاستبانات التي أشركت فيها المدارس آراء أولياء أمور طلابها، وتشخيصهم لهذا النوع من التعليم لأبنائهم، واليوم طرحنا خيار عودة الطلبة إلى مدارسهم بناء على ما لاحظناه خلال بداية العام الدراسي.

وقال العامري: إن الدائرة كإحدى الجهات المعنية بتطوير قطاع التعليم، تتمثّل مهمتها الأبرز في بناء كفاءات طلبة اليوم؛ لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تتيح لهم تلبية متطلبات سوق العمل، والذي سيشهد صعود وظائف جديدة.

