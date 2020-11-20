وزير التعليم : الحمد لله لست مصابًا بكورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة عن إصابته بفيروس كورونا. ونفى الوزير تلك الشائعات، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الشائعات.. الحمد لله لست مصابًا بكورونا وكنت في احتفالية "تحيا مصر" بالأمس والعمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين.

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