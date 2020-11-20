محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:
نظمت إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة، اليوم الجمعة، قافلة مرورية بقرى غرب الموهوب بالداخلة.
وأكد العميد محمد سيف، مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، في بيان اليوم الجمعة، استمرار تنفيذ القوافل المرورية بجميع مراكز المحافظة.
وأشار مدير إدارة المرور، إلى أن قافلة اليوم أسفرت عن فحص ٢٥ مركبة ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية، واستخراج عدد من تراخيص القيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر فحص ٢٥ مركبة في قافلة مرورية بالوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.