فحص ٢٥ مركبة في قافلة مرورية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة، اليوم الجمعة، قافلة مرورية بقرى غرب الموهوب بالداخلة.

وأكد العميد محمد سيف، مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، في بيان اليوم الجمعة، استمرار تنفيذ القوافل المرورية بجميع مراكز المحافظة.

وأشار مدير إدارة المرور، إلى أن قافلة اليوم أسفرت عن فحص ٢٥ مركبة ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية، واستخراج عدد من تراخيص القيادة.