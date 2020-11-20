منعًا لاستغلال المكتبات.. كيف يمكن الحصول على كتب الثانوية إلكترونيًا بالمجان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل وتنزيل كتب الثانوية العامة بنظام PDF، منعًا لاستغلال أصحاب المكتبات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن السماح للطلاب بالثانوية العامة بدخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالكتب، مؤكدًا أن الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

تصريحات شوقي بشأن السماح لطلاب بالثانوية دخول الامتحانات بالكتب، أشعلت أسعار الكتب القديمة وجعلت أولياء الأمور عرضة لأصحاب المكتبات، خاصة في ظل قرار الوزير بوقف طباعة الكتب هذا العام لصفوف الثانوية العامة الثلاث، والاعتماد على الكتاب الإلكتروني المتوفر على أجهزة التابلت.

ولتحميل الكتب بصيغة "pdf" يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط التالي : أضغط هنا

اختيار المرحلة الدراسية (الثانوية)

اختيار الصف الدراسي (الأول، الثاني، الثالث)

اختيار الفصل الدراسي (الأول، الثاني)

اختيار النوعية (الكتب الإلكترونية)

ستظهر قائمة بأسماء المواد

اضغط استعراض امام المادة

سيتم تحميل المادة في صورة بي دي اف

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