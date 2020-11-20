"العمل مستمر".. وزير التعليم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل "فيسبوك" أكد فيها عدم إصابته بفيروس "كورونا".
وقال الوزير: "رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الشائعات، الحمد لله لست مصابًا بكورونا، وكنت في احتفالية "تحيا مصر" بالأمس والعمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين".
يذكر أن الوزير، أكد استكمال العام الدراسي، بأي طريقة من الطرق التي أتاحتها الوزارة، في ظل جائحة كورونا، التي تضرب العالم مجددًا.
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