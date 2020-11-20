​غدًا.. انطلاق مؤتمر مستقبل الإعلام إلكترونيًا بمشاركة دولية واسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينطلق مؤتمر مستقبل الإعلام الذي تنظمه وزارة الدولة للإعلام، في تمام الساعة الحادية عشر صباح السبت، وتستمر جلساته بمشاركة مصرية ودولية باستخدام جميع تقنيات الاتصال المباشرة وعبر الإنترنت وبالكلمات المسجلة.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ونظيره الأردني علي العايد، كما يشارك وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

ومن المقرر أن يلقي "ميجيل موراتينوس" وزير الخارجية الإسباني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط سابقًا، كلمة يتناول فيها أهم التحديات التي تواجه الإعلام وأثره على الخطاب السياسي العالمي.

ويهدف مؤتمر مستقبل الإعلام إلى وضع تصور مستقبلى للإعلام في ظل التحولات الذكية في صناعة الإعلام، إلى جانب الخروج بتوصيات حول التعامل مع الإعلام الحديث، وتحديد المسئولية الأخلاقية للإعلام في ظل هذا التطور.

ويعد هذا المؤتمر منصة دولية لتبادل الأفكار والاطلاع على الخبرات العالمية المختلفة في مجال الإعلام وتطويره.

ويأتي المؤتمر بشكل جديد حيث يجمع بين الحضور الفعلي والمداخلات الحية والمسجلة للتغلب على الظروف الراهنة التي يشهدها المجتمع الدولي بسبب أزمة كورونا، واستغلالا للتطور التكنولوجي.

ودعت وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام في مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم للمشاركة في المؤتمر اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة، ونتلقى كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التي ستبث المؤتمر على الهواء.