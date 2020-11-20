التطبيق أول ديسمبر.. الحكومة تعلن مواعيد جديدة لإغلاق المحلات والمطاعم (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.
وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
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