قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدتين على حسابه في "تويتر" إن "اللقاحات ستأتي بسرعة"، وإن "أدوية كوفيد-19 المتوفرة الآن لجعل الناس يشعرون بتحسن مدهشة". وكتب دونالد ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "اللقاحات ستأتي بسرعة"، متبعا إياها بتغريدة أخرى، انتقد فيها وسائل الإعلام، قائلا إنها "نادرا ما تتحدث عن تلك الأدوية" وأضاف "انخفضت نسبة الوفيات بنسبة 85 بالمئة".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لقاحات كورونا ستأتي بسرعة ونسبة الوفيات انخفضت بنسبة 85 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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