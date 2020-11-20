وزير الدفاع الروسي: إتمام انتشار قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ

صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ،اليوم الجمعة، عن إتمام انتشار قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ، حيث باشرت تأدية مهامها وفقا لاتفاق وقف الحرب المبرم مؤخرا.
وقال شويجو خلال اجتماع برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين حول مهمة السلام الروسية في قره باغ، إن"قوة حفظ السلام الروسية انتهت من الانتشار على أراضي قره باغ وباشرت أداء المهام المنوطة بها".
وأشار شويجو إلى أنه تم نقل 1960 شخصا من أفراد قوات حفظ السلام و552 آلية بما فيها العربات المدرعة،ونشر 23 نقطة للمراقبة.
وتم أيضا تطهير ممر لاتشين الواصل بين أرمينيا وقره باغ، والطريق المودي إلى مدينة ستيباناكرت من المتفجرات والآليات العسكرية المدمرة.
ومنذ 14 نوفمبر الجاري تم تأمين عودة 4436 نازحا إلى مدينة ستيباناكرت عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها.
واعتبارا من 17 نوفمبر استأنفت حركة وسائل النقل المدنية بين أرجاء المنطقة برعاية قوة حفظ السلام الروسية.
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