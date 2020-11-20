500 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل أكثر من 500 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 511 حالة وفاة و20252 إصابة، مقابل501 وفاة و22915 إصابة في اليوم السابق.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم مليونا و473508 إصابات منها 54286 حالة وفاة، فيما لا يزال 16444 مريضا في المستشفيات، 1426 منهم يخضعون للتنفس الاصطناعي.
وسجلت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، 19609 إصابات و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الثلاثاء.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 19609، ليصل إلى مستوى 1430341 حالة.
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