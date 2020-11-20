مباحثات بين ولي العهد السعودي والرئيس البرازيلي لتعزيز التعاون الثنائي

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ،اليوم الجمعة، مباحثات حول حزمة من الملفات الثنائية والدولية، لاسيما المتعلقة بقمة مجموعة العشرين المزمعة غدا.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن المكالمة

التي أجراها الأمير محمد مع بولسونارو اليوم تناولت "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا" عن بعد.

وبحث وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان اليوم الجمعة، مع وزير خارجية مالاوي اسينهوار اندوا ساكسون مكاكا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعوديةواس، أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.