روسيا تشيد بنتائج لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

قالت إلينا بايبارينا مديرة قسم الرعاية الطبية والتوليد لدى وزارة الصحة الروسية، إن تجارب مرحلة ما بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، تظهر كفاءته العالية.
وأضافت بايبارينا أن المرحلة الثالثة الجارية الآن، تظهر أن نجاعة اللقاح عالية للغايةفي مجال الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تلقيها طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا الذي طوره مركز "جامالايا" الوطنيالروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.
وأصبح "سبوتنيك V" الذي اعتمدته وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، أول لقاح على مستوى العالم تصل نجاعته إلى 92 %.
وانطلق في روسيا مؤخرا تلقيح الكوادر الطبية به، على أن تبدأ حملة تطعيم جماعي به على مستوى البلاد في غضون أسبوعين، حسب المعلومات الأولية.
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