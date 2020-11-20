إثيوبيا تعلن سيطرتها على مدينتين في إقليم تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية ،اليوم الجمعة، عن استعادة قواتها السيطرة على مدينتين في إقليم تيجراي شمالي البلاد.

وأكد مكتب لجنة حالة الطوارئ الحكومي في بيان له أن قوات حكومة أديس أبابا

أحكمت السيطرة على مدينتي أكسوم وأدوا وأجزاء من منطقة آديجرات المجاورة.

وأشار البيان إلى أن القوات الحكومية تواصل تقدمها نحو مدينة آديجرات الواقعة

على بعد نحو 115 كم عن عاصمة الإقليم المعارض مدينة ميكيلي.

وأطلقت حكومة أديس أبابا قبل أسبوعين حملة عسكرية في الإقليم، متهمة "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المعارضة بمهاجمة مواقع للجيش الإثيوبي في المنطقة.

واضطر الألوف من سكان المنطقة للجوء إلى السودان فرارا من الحرب.