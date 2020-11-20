7240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السويد

أعلنت السلطات الصحية في السويد ، اليوم الجمعة، تسجيل 7240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في أعلى حصيلة يومية في بلد لم يغلق النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع اندلاع الوباء فيالعالم.
وذكر موقع The Local أن الرقم القياسي الجديد، أعلى بنحو 1500 حالة من الرقم السابق ففي مطلع الشهر تم اكتشاف الفيروس لدى 5990 شخصا يوميا.
وأعلنت سلطات مدينتي ستوكهولم ومالمو إغلاق المتاحف والمعارض والصالات الرياضية وحمامات السباحة كما فرضت ستوكهولم حظرا على زيارات دور رعاية المسنين وتم منع بيع المشروبات الكحولية بعد العاشرة ليلا في عموم البلاد.
وسجلت السويد أكثر من 208 آلاف إصابة بكوفيد-19 وتسبب المرض بوفاة 6406 أشخاص.
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