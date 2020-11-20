بسبب الانتخابات الأمريكية.. ممثل المرشد الإيراني يوجه انتقادا حادا لروحاني

انتقد ممثل المرشد الإيراني في مدينة مشهد أحمد علم الهدى الرئيس حسن روحاني بشكل حاد دون أن يسميه، وذلك على خلفية اعتباره فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية "فرصة لإيران".
وقال علم الهدى وهو رجل دين بارز، إن من يعتبرون فوز بايدن فرصة بالنسبة لإيران "إن لم يكونوا جاهلين فهم خائنون"، مؤكدا أنهلا يمكن اعتبار الولايات المتحدة فرصة لإيران في أي ظروف.
وأضاف: "جاؤوا لتقديم التغيير الذي أفرزته الانتخابات الأمريكية على أنه فرصة، لإفساد مصير هذه الأمة ومقدراتها مرة أخرى، وهو أسوأ بكثير مما نعيشه تحت الضغط الاقتصادي".
ولفت إلى أن من يتحدثونعن إضاعة الفرص هم من ضيعوا العديد من الفرص الاقتصادية على إيران، مشيرا إلى عدم تمكن بلاده من توفير السلع ودخول السوق القطرية وتحقيق المكاسب الاقتصادية المطلوبة في السوق السورية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الأربعاء الماضي، إن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة ستأخذ منحى الفرص بدلا عن مناخ التهديد بعد فوز جو بايدن، داعيا تيارات سياسية في إيران إلى "عدم تضييع هذه الفرصة".
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