تركيا تسجل أكثر من 140 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية التركية ،اليوم الجمعة، زيادة غير مسبوقة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا، بواقع أكثر من 140 وفاة خلال 24 ساعة. 24 ساعة. وأعلنت وزارة الصحية التركية عن 141 وفاة و5103 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 123 وفاة و4542 إصابة في اليوم السابق. الساعات الـ24 الماضية، مقابل 123 وفاة و4542 إصابة في اليوم السابق. وسجلت في البلاد حتى اليوم 435273 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 12084 حالة وفاة و367592 حالة شفاء.

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