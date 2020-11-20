العراق: 2543 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يصل العدد الإجمالي للمصابين بمرض كوفيد-19 إلى 531769 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن حالات الشفاء ارتفعت إلى 460394 بعد تسجيل 2904 حالات تعافي اليوم أيضاً. فيما رصدت المصالح الصحية 49 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11883 حالة.

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