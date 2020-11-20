"الصحة العالمية": مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

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حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، من أن المقاومة المتنامية للمضادات الحيوية لا تقل خطورة عن جائحة كوفيد-19، مؤكداً أنها تهدد التقدم الطبي الذي أحرز على مدى قرن.

ووصف ادهانوم غيبريسوس القضية بأنها "واحدة من أكبر التهديدات الصحية في زماننا".

وتحدث مقاومة المضادات عندما تكتسب البكتيريا والفطريات والطفيليات مناعة ضد تأثير الأدوية، ما يزيد من صعوبة معالجة أنواع شائعة من الأمراض وتفاقم خطرها بما يؤدي أحياناً إلى الوفاة.

وتضافرت عوامل عدة لتؤدي إلى تنامي مقاومة مضادات الميكروبات حول العالم في السنوات الأخيرة، من بينها الإفراط في استخدام الأدوية وإساءة استخدامها لدى الإنسان وفي قطاعي الماشية والزراعة.

وقال المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي "مقاومة المضادات الحيوية قد لا تبدو أمراً طارئاً مثل الجائحة لكنها بنفس مستوى الخطر".

وأضاف "إنها تهدد بالإطاحة بقرن من التقدم العلمي وتتركنا بلا حماية أمام العدوى التي يمكن علاجها اليوم ببساطة".

وقالت المنظمة إن مقاومة المضادات الحيوية تهدد الأمن الغذائي والتطور الاقتصادي وقدرة العالم على محاربة الأمراض.

وتؤدي مقاومة المضادات الحيوية إلى زيادة فاتورة الاستشفاء وطول فترة الرقود في المستشفيات وزيادة معدل الوفيات.

وضمت منظمة الصحة العالمية جهودها إلى منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان لإطلاق حملة للحث على التحرك السريع لمواجهة هذا التهديد.

وستجمع "مجموعة قادة العالم للصحة حول مقاومة المضادات الحيوية" رؤساء حكومات ورؤساء تنفيذيين لشركات وقادة من المجتمع المدني.

وتشارك في رئاسة المجموعة رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة ورئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي.

وقال الاتحاد الدولي لمصنعي الأدوية إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حالياً باتت تلقي بثقلها وتتسبب بخسائر فادحة.

وأضاف الاتحاد، في بيان، أن "نحو 700 ألف شخص يموتون كل عام على مستوى العالم بسبب مقاومة المضادات الحيوية. وبدون اتخاذ إجراءات قوية لضمان الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية الموجودة، بالإضافة إلى استحداث علاجات جديدة أفضل، قد يرتفع هذا الرقم إلى 10 ملايين بحلول عام 2050".