حملة بايدن: لا أسس قانونية لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة في ميشيجان

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نفت حملة الرئيس الأميركي الديمقراطي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، وجود أي أساس قانوني لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية ميشيجان.

وقال بوب باور المستشار القانوني لحملة بايدن إن النواب في تلك الولاية لا يمكنهم تغيير نتيجة التصويت الرئاسي الحاسمة التي ساعدت بايدن على الفوز بالرئاسة.

وأوضح باور "لم يقم مجلس في تاريخ بلادنا بما يسعى دونالد ترامب بوضوح لدفع مجلس ولاية ميشيجان لفعله وهو تجاهل نتيجة التصويت الشعبي... لا يمكن أن يحدث ذلك".

ورفعت حملة الرئيس ترامب دعاوى قضائية عدة لإعادة فرز وإحصاء الأصوات بحجة وجود تزوير في بطاقات الناخبين المرسلة بالبريد. وهي في الغالب بطاقات لصالح المرشح الديمقراطي بايدن.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، منذ أكثر من أسبوع، فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس بالسباق الرئاسي.