الجزائر ترصد 1103 إصابات بكورونا مسجلة رقماً قياسياً جديداً

سيف اليزيد - رصدت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، محققة رقماً قياسياً جديداً للإصابات اليومية.

وقالت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إن مجموع الإصابات بمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، ارتفع إلى 72 ألفا و755 حالة.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، إحصاء 15 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2239.

كما أشار فورار، في تصريح صحفي حول مستجدات الوباء، إلى تعافي 619 حالة جديدة بما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 47 ألفا و641.

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