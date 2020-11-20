ولاية جورجيا تعلن فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 5 دقائق

بعد إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في ولاية جورجيا، افادت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، بأن هذه الولاية صادقت رسميا على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقبل نحو 10 أيام، كانت سلطات ولاية جورجيا قد قررت إعادة فرز الأصوات في الانتخابات، التي تنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر، أن السلطات في الولاية قررت إعادة فرز الأصوات يدويا، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5 بالمئة.

وتمتلك ولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واليوم الجمعة، وجه نائب حاكم ولاية جورجيا براد رافينسبرغر ضربة جديدة لجهود حملة ترامب، عندما أكد أن الفرز اليدوي والمراجعة لكل الأصوات خلصت إلى أن بايدن هو الفائز.

ويستعد بايدن لتولي السلطة في 20 يناير المقبل، لكن ترامب المنتمي للحزب الجمهوري ما يزال يرفض التسليم.

ورفع ترامب عدة دعاوى قضائية في ولايات حاسمة، لمحاولة دعم مزاعمه غير المستندة إلى أدلة، عن تزوير واسع في عمليات التصويت.

وكان ترامب قال في تغريدة عبر “تويتر”: “هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بالحضور داخل غرف فرز الأصوات”.

وشدد ترامب على أن هذا “التزوير” حصل في “ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “غير دستوري”، بحسب “سكاي نيوز”.