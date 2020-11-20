“الأخوة الإنسانية” تجمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في “تغريدة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 9:46 مساءً

بعد توقيع شيخ الأزهر والبابا فرنسيس في 4 شباط 2019 في أبو ظبي وثيقة تاريخية لترسيخ قيم الحوار الإنساني العابر للهويات الضيقة إلى فضاء الإنسانية الرحب، عرفت بوثيقة “الأخوة الإنسانية”، نشر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة، تغريدة مشتركة على حسابيهما في تويتر تحث على ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.

وغرد الشيخ الطيب قائلا: “سعدتُ بالحديث هاتفيّا أمس مع أخي البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية حول الأوضاع الراهنة وأهمية المضي في دعمنا المشترك لمشروع الأخوة الإنسانية كحلّ للقضاء على مظاهر العنف والتمييز والكراهية التي تُرتكب باسم الأديان، والأديانُ بريئة من كل ذلك”.

وقال بابا الفاتيكان في تغريدته باللغة العربية: “أسعدني التحدث عبر الهاتف أمس مع أخي أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر. نعيد التأكيد مجدّدا على دعمنا للأخوة الإنسانية كحل للقضاء على العنف والتمييز والكراهية باسم الدين. لا علاقة للأديان بهذه الأمور”.