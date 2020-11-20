“إيسيسكو” تعلن أسماء الفائزين بجوائزها للإبداع الفني

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” أسماء الفائزين بجوائزها للإبداع الفني، والتي تشمل جائزة الإيسيسكو للأفلام القصيرة، وجوائز كتابة القصة القصيرة، والرسم، والموسيقى، وهي الجوائز التي أطلقتها المنظمة في أبريل الماضي.

وتدخل الجوائز المعلنة ضمن مبادرة “الثقافة عن بُعد” داخل “بيت الإيسيسكو الرقمي”، لتشجيع الشباب والطلبة والتلاميذ على الإبداع الفني والإنتاج الفكري خلال فترة الحجر الصحي، وإيمانا منها بأهمية دعم الفنون والآداب في العالم الإسلامي، واكتشاف المواهب الصاعدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “ليان الثقافية”.

كما يأتي إعلان جوائز “إيسيسكو الإبداعية” في إطار برنامج احتفال المنظمة باليوم العالمي للفن الإسلامي، الممتد على مدى أسبوع من 18 إلى 25 نونبر الجاري، وقد تم حصر الأفلام القصيرة الفائزة في مسابقة الإيسيسكو للأفلام القصيرة في 6 أعمال، نال المرتبة الأولى من رجاء خالد شاكر، من فلسطين، عن فيلم صديقي، ومحمد الشاني، من إيران، عن فيلم صوت الريح.

وحل في المرتبة الثانية محمد أفيق، من سلطنة بروناي، عن فيلم سايا، وبن غرنوط مصطفى، من الجزائر، بفيلم حياة جديدة للسمك، فيما جاء في المرتبة الثالثة، علي فؤاد، من تنزانيا، بواسطة فيلم تباعد، وإبراهيم رياض، من مصر، عن فيلم أبناء البحر.

وفي مسابقة القصة القصيرة جاءت في المرتبة الأولى التلميذة “لينا فوز بوتنفيت”، من المملكة المغربية، وفي المرتبة الثانية: حور بنت خالد النبهانية، من سلطنة عمان، وفي المرتبة الثالثة هيفاء سعيد المطيري، من المملكة العربية السعودية.

وقد حرصت الإيسيسكو على إشراك جميع الفئات العمرية في مسابقة الرسم التي تنقسم إلى فئتين، حيث حلت في المرتبة الأولى في فئة الصغار، نور بنت محمود السالمية، من سلطنة عمان، وفي المرتبة الثانية مريم تابنده، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثم في المرتبة الثالثة هوبير مورو، من جمهورية الغابون.

وفي فئة الكبار، جاء في المرتبة الأولى حنان حسن زيد يحيى، من الجمهورية اليمنية، وفي المرتبة الثانية، ليلى بونعيلات، من المملكة المغربية، أما المرتبة الثالثة ففاز بها مناصفة كل من “خالد صالح بريك” من الجمهورية اليمنية، و”عادل عبد الله المجيدي”، من جمهورية مصر العربية.

وفازت بجائزتي مسابقة الموسيقى مشاركتان من المملكة المغربية، هما فاطمة الزهراء رزاق، وأسماء كريمي على التوالي.