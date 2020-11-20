حقوقيون يدينون تنصيب لاقط هوائي للاتصالات الهاتفية بجوار مدرسة في مراكش

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، اليوم الجمعة، لجوء شركة للإتصالات إلى فرض تنصيب لاقط هوائي للاتصالات الهاتفية بجوار مدرسة الكوثر الابتدائية، الكائنة وسط حي آفاق فيجماعة سعادة، ضاحية مراكش.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن الشركة تعتزم تثبيت اللاقط الهوائي، على الرغم من اعتراض السكان، وأمهات، وآباء الأطفال، ومراسلاتها، التي بينت حجم الأضرار الصحية، التي قد تصل حد الإصابة بأمراض خطيرة جراء الموجات المنبعثة من اللاقط، وهذا ما أكده القضاء في عدة أحكام قضائية، صادرة عن عدة محاكم في البلاد، والتي استند فيها القضاء على نتائج الخبرة التقنية للمختصيين المحلفين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القضاء في الدارالبيضاء، والعرائش، وورزازات، ومكناس، وغيرها من المدن، وهو يبث في الدعاوى بايقاف تنصيب اللاقط الهوائي، وتفكيك كل المعدات الإلكترونية الملحقة به، مدينا، لجأت الشركة المعنية إلى أساليب التخويف، والترهيب، ولي الذراع بالاستعانة بمفوض قضائي بهدف تنصيب اللاقط الهوائي.

وطالبت الجمعية السلطات المحلية، والأمنية، والنيابة العامة بفتح تحقيق في النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والتدخل لحماية أمن وسلامة السكان، وبوقف تنصيب اللاقط الهوائي للاتصالات لما يشكله من أضرر بصحة، وسلامة السكان، وسكينتهم، حسب ما يذهب إليه الأخصائيين، وما أقره القضاء.