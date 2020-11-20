في اتصال هاتفي.. الملك مستعد لزيارة موريتانيا ويدعو الغزواني لزيارة المغرب

عبر الملك محمد السادس اليوم الجمعة، عن استعداده للقيام بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، موجها في نفس الوقت الدعوة للرئيس الموريتاني، لزيارة بلده الثاني المملكة المغربية، بحسب بلاغ للديوان الملكي.

وقال البلاغ، إن الملك محمد السادس، “أجرى اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

وأوضح البلاغ أنه “خلال هذا الاتصال، عبر قائدا البلدين عن ارتياحهما الكبير للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته”.

كما كان هذا الاتصال الهاتفي، مناسبة تطرق فيها قائدا البلدين إلى آخر التطورات الإقليمية، يؤكد بلاغ الديوان الملكي.