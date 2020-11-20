يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، يومي 8 و9 دجنبر المقبل مباراتين وديتين أمام منتخب رومانيا، وذلك في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم. ويدخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعورة خلال الفترة المتراوحة ما بين 23 نونبرو10 دجنبر، وقبل ذلك، ستخضع العناصر الوطنية المنادى عليها للاختبارات الطبية وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد وفق البروتكول الصحي المعتمد من طرف السلطات المختصة.

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا لنهائيات كأس العالم.. 19 لاعبا في لاٸحة منتخب “الفوتصال” لوديتي رومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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