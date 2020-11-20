إثيوبيا تعلن استعادة قواتها السيطرة على مدينتين في إقليم تيغراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم الجمعة عن استعادة قواتها السيطرة على مدينتين في إقليم تيغراي المتمرد شمالي البلاد.

وأكد مكتب لجنة حالة الطوارئ الحكومي في بيان له أن قوات حكومة أديس أبابا أحكمت السيطرة على مدينتي أكسوم وأدوا وأجزاء من منطقة آديغرات المجاورة.

وأشار البيان إلى أن القوات الحكومية تواصل تقدمها نحو مدينة آديغرات الواقعة على بعد نحو 115 كم عن عاصمة الإقليم المعارض مدينة ميكيلي.

وأطلقت حكومة أديس أبابا قبل أسبوعين حملة عسكرية في الإقليم، متهمة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المعارضة بمهاجمة مواقع للجيش الإثيوبي في المنطقة.

واضطر الألوف من سكان المنطقة للجوء إلى السودان فرارا من الحرب.