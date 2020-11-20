شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق: الدراما التلفزيونية تساهم فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الفن جزءا من رصيد مصر الحضارى، وخط الدفاع الأول عن الهوية والشخصية المصرية، معتبراً أن الدراما التلفزيونية تساهم فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعى بها بين المواطنين. وأضاف محمد فايق، فى بيان له، أن الدراما التلفزيونية من أهم هذه الأشكال التى لها القدرة على التناول غير المباشر للقضايا التي تهم الجمهور ويمكنها إذا استغلت إمكانياتها وقدراتها التأثير أن تدعم قيم حقوق الانسان وتعمل على نشر ثقافة و مبادئ حقوق الانسان.

من ناحيته، أشار جمال فهمى، رئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، إلى أنه تم تشكيل لجنة تحكيم للأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان برئاسة المخرجة إنعام محمد على وضمت نخبة من المتخصصين والخبراء لاختيار أفضل الأعمال، من حيث احترامها لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأضاف أن اللجنة تابعت المسلسلات التى تم عرضها خلال الشهر وتم اختيار 3 أعمال درامية بالإضافة إلى مسلسل كارتونى لتكريمها فى الاحتفالية.

ومن المقرر أن ينظم المجلس القومى لحقوق الانسان، غدا السبت، الاحتفال السنوى الذى يقيمه لتكريم الأعمال الدرامية الفائزة بجوائز المجلس السنوية للأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان2020.

ويشارك فى الاحتفالية الفنانين أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام والنقابات المهنية ذات الصلة، والقنوات الفضائية، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.