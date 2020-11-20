بعد تعليقها بسبب كورونا.. استئناف الرحلات بمطار كلميم بوابة الصحراء

بعد تعليقها بسبب الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استأنفت، اليوم الجمعة، الرحلات الداخلية بالمحطة الجوية بمطار كلميم بمعدل رحلتين في الأسبوع.

ويتعلق الأمر بالرحلات بين كلميم باب الصحراء والعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء ، وذلك كل يوم جمعة واثنين.

وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات التي تسمح بعبور المسافرين في ظروف صحية وآمنة ومطمئنة، تفاديا لانتشار وباء كورونا .

وقد سبق للمسؤولين عن المحطة الجوية بمطار كلميم أن قاموا منذ يونيو الماضي باتخاذ كافة الاستعدادات والتحضيرات من أجل استئناف الرحلات الداخلية وعودة حركة المسافرين الى سابق عهدها .

وتدخل هذه الاجراءات والاستعدادات في إطار مخطط استئناف أنشطة مطارات المغرب الذي وضعه المكتب الوطني للمطارات لضمان استقبال آمن ومطمئن للمسافرين، وتوفير الحماية لكل مستعملي المطارات.

يذكر أن شركة الخطوط الملكية المغربية كانت تؤمن قبل جائحة (كوفيد 19)، عبر مطار كلميم، سبع رحلات أسبوعية، خمس منها بين كلميم والدار البيضاء واثنتان بين كلميم والعيون.