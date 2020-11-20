الكركرات.. السعودية تؤكد مجددا تأييدها للإجراءات التي اتخذها المغرب

أكدت المملكة العربية السعودية مجددا تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن استنكاره “لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد عبرت في بيان السبت الماضي عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري بمنطقة الكركرات، داعية إلى “ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.