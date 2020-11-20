التوزيع الجغرافي للإصابات الـ4706 بكورونا.. 55% في جهتي الرباط والدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ5391 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1738 حالة، من بينها 1359 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 876 حالة جديدة، منها 256 حالة بسلا. وبجهة سوس ماسة، سجلت 432 حالة، منها 235 حالة بأكادير. وبجهة الشمال، سجلت 418 حالة، منها 203 حالة بطنجة. وبجهة الشرق، سجلت 371 حالة، منها 126 حالة بالناظور. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 329 حالة، منها 188 بمراكش. وسجلت بجهة كلميم واد نون 151 حالة، منها 115 حالة بكلميم. وبجهة درعة تافلالات سجلت 85، ثم 125 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، ثم 74 حالة بالعيون الساقية الحمراء، ثم 68 بجهة فاس مكناس، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 39 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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