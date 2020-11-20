قادما من الوداد.. رجاء بني ملال يتعاقد مع المهدي الدغوغي لموسم واحد

أعلن فريق رجاء بني ملال لكرة القدم تعاقده رسميا، اليوم الجمعة، مع اللاعب المهدي الدغوغي، قادما من الوداد الرياضي على سبيل الإعارة.

وأوضح الدغوغي لـ “اليوم24″ أنه فرح بعودته إلى نادي رجاء بني ملال، الذي سبق أن حمل قميصه في السنوات الماضية، ويعد الجمهور الملالي بتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق”.

وكان اللاعب المهدي الدغوغي قد حمل الموسم الماضي قميص جمعية سلا في القسم الوطني الثاني على سبيل الإعارة من فريق الوداد الرياضي ليلتحق، الموسم الجاري، بنادي رجاء بني ملال.

تجدر الإشارة إلى أن فريق رجاء بني ملال انحدر إلى القسم الوطني الثاني رفقة فريق أولمبيك خريبكة بعد احتلاله المركز الأخير في البطولة الاحترافية.