شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الأردن تلامس 5 آلاف يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 174335 إصابة. وقالت الوزارة في بيان : إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2313 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 447 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 63 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2116 حالة.

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