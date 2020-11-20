إيران: 479 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بكوفيد19- في البلاد، حتى ظهر اليوم الجمعة إلى 43ألفاو 896 شخصا، بعد تسجيل 479 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت لاري، عن تسجيل 13 ألفا و260 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 828ألفاو377 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأضافت أن ثلاثة آلاف و44 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 5 آلاف و756 من المصابين بكوفيد19- في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت إلى أنه يتم استقبال البلازما من المتبرعين، في مراكز نقل الدم في 25 محافظة في البلاد موضحة، أن استخدام دم المتعافين من كورونا يعد من أكثر طرق العلاج فاعلية للمصابين بالفيروس عند بداية الإصابة، ويحول دون تدهور حالة المريض الصحية.

