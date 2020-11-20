دعوة جزائرية روسية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الجزائر وروسيا، الجمعة، إلى ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم من نظيره الروسي سيرجي لافروف، وفق ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك" نقلا عن الخارجية الروسية.

وتباحث الوزيران عددا من الملفات الإقليمية على رأسها تسوية الأزمة الليبية ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

ودعا لافروف وبوقادوم إلى ضرورة "تكثيف مهمة جهود المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، للدفع بعجلة التسوية في الشرق الأوسط، على أساس القانون الدولي المعترف به عالمياً".

كما طالبت الجزائر وموسكو بأن "تتحلى الأطراف المعنية في أزمة الكركرات بضبط النفس، والالتزام بوقف إطلاق النار، واستئناف عملية التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة".

وشدد وزيرا خارجية الجزائر وروسيا على أن ذلك "يحقق تسوية مستدامة لهذا الصراع طويل الأمد على أساس المبادئ الأساسية وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن علاقات الجزائر مع بلاده "من أكثر العلاقات استقراراً مع الدول العربية والأفريقية".