شكرا لقرائتكم خبر عن تهمتا الخطف والتعذيب تلاحقان صهر عون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فضيحة جديدة عنوانها الخطف والتعذيب، كشف عنها المحامي لوسيان عون عبر صفحته على «فيسبوك»، حيث نشر مذكرة صادرة عن المحكمة الفدرالية في فلوريدا بتوقيف جبران باسيل وعممتها على الإنتربول بتهمة خطف وتعذيب عائلة أمريكية من أصول لبنانية في بيروت من آل منصور بمساعدة الفرقة 900 بحزب الله. ويتضح من خلال هذه المذكرة أنها صادرة بحق باسيل في 27 من الشهر الماضي.

القضية ليست جديدة ولكنها سحبت من التداول في الإعلام آنذاك، حول الإرث العائلي المتنازع عليه بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعائلة لبنانية تعيش في فلوريدا.

الجديد في القضية هو نشر معلومات تفيد باستدعاء المحاكم الأمريكية المدعى عليه باسيل، ووكيله القانوني المحامي ماجد بويز، والقاضي بيتر جرمانوس ووزير العدل السابق سليم جريصاتي وأعضاء بارزين آخرين في «الوطني الحر» بتهمة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب.