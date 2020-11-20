شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة امرأة دفعها شاب أمام عجلات قطار من دون سبب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

رصدت كاميرا المراقبة الداخلية في محطة للمترو بمنهاتن في نيويورك، الخميس، شاباً يركض تجاه امرأة كان يقف خلفها، ثم يدفعها بيديه إلى عجلات قطار كان مسرعاً، من دون أي سبب واضح، بحسب شبكة CBS 2 التلفزيونية الأمريكية.

وقالت السلطات في مدينة نيويورك إن المتهم لم يحاول الفرار، ووقف على الرصيف في انتظار القطارات، وكأن شيئاً لم يحدث، إلى أن أقبل أفراد من الشرطة واعتقلوه، ولكن المرأة نجت بعد أن ابتعدت عن السكة الحديد، إلى أن توقف القطار وانتشلوها.

ونقلت شبكةCBS2 عن السلطات أن المعتدي شاب من المشردين، وعمره 24 سنة، فيما تم نقل الضحية (40 عاماً) إلى مستشفى قريب. وأضافت أن تقرير المستشفى أورد أن الضحية أصيبت برضوض وجروح طفيفة، وتم توجيه تهمة الشروع في القتل والاعتداء.

ذكرت المحطة التلفزيونية أيضاً، أنها المرة الثانية في 14 ساعة التي يدفع فيها شخص غريب بأحدهم إلى عجلات قطار الأنفاق، فيوم الأربعاء تعرض رجل عمره 36 سنة للضرب، قبل أن يدفعه المعتدي عليه إلى سكة القطار الذي تدارك سائقه الأمر، فاستخدم المكابح وأوقفه للحال، وسريعاً اعتقلت شرطة نيويورك المعتدي في اليوم التالي، الخميس، وهو «جاستن بينا» البالغ 23 سنة، ووجهت إليه تهمة الشروع في القتل والتعريض المتهور للخطر العام.