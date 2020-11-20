إصابة سيناتور جمهوري أمريكي بفيروس كورونا

أعلن ريك سكوت، السيناتور الجمهوري الأمريكي عن فلوريدا، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ،اليوم الجمعة، أن السيناتور ريل سكوت أجرى اختبار "كورونا" يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً لبيان صحفي صادر عن مكتبه. الجمعة، أن السيناتور ريل سكوت أجرى اختبار "كورونا" يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً لبيان صحفي صادر عن مكتبه.

وأشار البيان إلى أن "سكوت" يخضع حاليا للحجر الصحي في المنزل بعد مخالطته لشخص يوم الجمعة الماضي ثبتت إصابته بفيروس "كورونا".

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