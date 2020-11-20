3768 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، تسجيل 3 آلاف و768 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 96 ألفاو860 حالة على مستوى البلاد.
بلغ 77 ألفا و932 شخصا فور تسجيل 4 آلاف و55 حالة تعافي جديدة منذ أمس الخميس، مُشيرة أيضًا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 آلاف و768 حالة عقب تسجيل 41 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأن عدد المتعافين من المرض
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