توقيع مذكرة تفاهم بين الجيش اللبناني وفرنسا

أعلن الجيش اللبناني توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الفرنسي تستهدف تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية. جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، لرئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا الجنرال فرنسوا لو كوينتر.

وأفاد بيان الجيش اللبناني، بأن لو كوينتر وصل مقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة شرق بيروت، وكان باستقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون، وذلك ضمن زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات تتعلق بالعلاقة

بين الجيشين، وأضاف أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير قدرات الجيش اللبناني.

وقدمت فرنسا مساهمة إجمالية قدرها 45 مليون يورو على شكل تبرعات عامي 2017 و2018؛ لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، ويبلغ إجمالي المساهمة الفرنسية لأمن لبنان نصف مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.