عاجل-إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم، صدور التوجيهات السامية بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا ، كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة. وأوضح آل جابر عبر حسابه في «تويتر» أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف 2018 وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا بلغ أكثر 135 ألف تأشيرة عمل (فرصة عمل)، مما يساعد الأشقاء على الاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني.



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