الصين مهتمة بالانضمام لاتفاق تجاري تقوده الولايات المتحدة

سيف اليزيد - قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، إن الصين "سوف تفكر بشكل إيجابي في فكرة الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ".

جاء ذلك خلال أعمال قادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي يشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يشار إلى أن "الاتفاق الشامل والتقدمي للتجارة عبر المحيط الهادئ" هو نسخة معاد تسميتها من الشراكة عبر المحيط الهادئ وهي اتفاقية تجارية إقليمية روجت لها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وسحب ترامب بلاده من الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد توليه المنصب في أوائل 2017.

كما أعربت بريطانيا عن اهتمامها بالتوقيع على اتفاق الشراكة الذي صادق عليه سبعة من أصل 11 موقعاً باقين.

ويشارك شي وترامب في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تنظم افتراضياً عبر تقنية "الاتصال المرئي" جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مسؤول بارز في الإدارة الأميركية، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، أن ترامب يعتزم المشاركة في جزء من المناقشات.

وفي الوقت نفسه، طبقا لجدوله الرسمي، سيشارك ترامب في الاجتماع الافتراضي لزعماء أبيك من البيت الأبيض.

ومن بين زعماء أبيك الـ21 المقرر أن يشاركوا في الاجتماع عبر رابط فيديو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدي سوجا.

وكانت قمة أبيك عام 2019 قد ألغيت بسبب احتجاجات في الشوارع في الدولة المضيفة، تشيلي.