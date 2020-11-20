الحكومة الألمانية: قيود كورونا باقية بسبب استمرار ارتفاع الإصابات

سيف اليزيد - قالت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إنها ترى أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجدة ما تزال مرتفعة، وهو ما لا يسمح لها بتخفيف القيود.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، اليوم في المؤتمر الصحفي الاتحادي في العاصمة برلين، أنه لم يتم حتى الآن خفض عدد الإصابات إلى مستوى أقل.

وأضاف "لقد قطعنا الخطوة الأولى فقط حتى الآن، أي وقف الزيادة الهائلة والحادة وتحقيق الاستقرار"، مؤكداً أن الأعداد لا تزال "كبيرة للغاية ويجب أن تنخفض بشكل مطرد إلى مستوى أقل بكثير".

بهذه التصريحات، أحبطت الحكومة الألمانية آمال مواطنيها في تخفيف سريع للقيود المتعلقة باحتواء جائحة كورونا.

وأشار زايبرت إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل كانت "تتمنى فعل المزيد" خلال المشاورات مع رؤساء حكومات الولايات يوم الاثنين الماضي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك الآن المزيد من المداولات يوم الأربعاء المقبل.

وأكد المتحدث باسم ميركل ضرورة النظر عن كثب إلى تطور الجائحة، "لنرى بعد ذلك النتائج التي يمكن استخلاصها منها".

وأشار إلى أن عدد الأسرّة المشغولة في وحدات العناية المركزة وعدد المرضى الذين يتعين عليهم الخضوع لأجهزة التنفس الاصطناعي أعلى بالفعل بشكل ملحوظ مما كان عليه الحال في الربيع الماضي، مضيفاً أن حوالي 250 شخصاً يموتون يومياً في ألمانيا بسبب هذا المرض.

وقال "هذا شيء يجب أن نفكر فيه أكثر، ويجب ألا نقبله للحظة واحدة"، مؤكداً أن الوقت عامل مهم للغاية في مكافحة الجائحة، مضيفاً "إذا جاء ردنا متأخراً، فإننا نخاطر بأن تستمر المستشفيات ووحدات العناية المركزة في الامتلاء بالمرضى".