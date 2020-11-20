مسلح يحتجز رهائن في عاصمة جورجيا

سيف اليزيد - أعلنت الشرطة في جورجيا أن مسلحاً مجهولاً احتجز ما يصل إلى تسعة أشخاص رهائن في مؤسسة مالية في العاصمة تبيليسي، اليوم الجمعة.

ولم تتضح بعد مطالب محتجز الرهائن.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمبنى الواقع في وسط المدينة.

وفي الشهر الماضي، احتجز مسلح ملثم 43 رهينة أثناء سطوه على بنك في "زوجديدي" بغرب جورجيا. واختفى بعد أن تلقى فدية تبلغ 500 ألف دولار وأطلق سراح جميع الرهائن.

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