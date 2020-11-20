إصابات كورونا اليومية تواصل التراجع في السعودية

سيف اليزيد - واصلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد - 19، التراجع في السعودية، اليوم الجمعة.

وانخفضت الإصابات الجديدة، اليوم الجمعة، مسجلة 286 إصابة بعد أن رصدت أمس 319 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان اليوم، زيادة إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 354 ألفا و813 حالة مؤكدة.

ورصدت 448 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع حالات الشفاء الإجمالية إلى 342 ألفا و404 حالات (أي ما يمثل 96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5745 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 6664 حالة، منها 793 حالة حرجة، بحسب الوزارة.

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