بالفيديو: مسلح يحتجز 9 رهائن في عاصمة جورجيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت الشرطة في جورجيا إن مسلحا مجهولا احتجز ما يصل إلى 9 أشخاص رهائن في مؤسسة مالية في العاصمة تفليس اليوم الجمعة، ولم تتضح بعد مطالب محتجز الرهائن. وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمبنى الواقع في وسط المدينة.

والشهر الماضي، احتجز مسلح ملثم 43 رهينة أثناء سطوه على بنك في زوجديدي بغرب جورجيا، واختفى بعد أن تلقى فدية تبلغ 500 ألف دولار وأطلق سراح جميع الرهائن.