انهيار عقار في مصر بسبب الأمطار والبحث عن مفقودين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

انهار عقار مكون من أربع طبقات في حي الجمرك في محافظة الإسكندرية بمصر، اليوم الجمعة، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة.

وتسبب انهيار العقار في إصابة شخص، بينما لا يزال البحث جاريا عن 4 آخرين تحت الأنقاض.

وواصلت نوة “باقي المكنسة” ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم، في موجة هي الأعنف منذ 2015، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار سقف عقار بحي الجمرك، وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.

وقال المحافظ، إن “الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار سقف الطبقة الثالثة علوي حتى الطابق الأرضي، ما تسبب في إصابة شخص وجرى نقله إلى المستشفى”.

وأضاف الشريف، أن قوات الحماية المدنية تواصل البحث عن 4 أشخاص آخرين تحت الأنقاض حتى الآن، قائلا: “لم نتأكد من وجودهم على قيد الحياة من عدمه حتى الآن”.